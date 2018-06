No próximo domingo, dia 1º de julho, das 7h às 11h, será realizado, nas dependências do Via Café Garden Shopping, uma simulação de operações em desastre. A ação é promovida por meio de uma parceria entre o centro de convivências, o 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e o CISSUL SAMU, com apoio da Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal.

O treinamento é voltado para os alunos do curso “Estágio Básico de Sistema de Comando de Operações”, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, que acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, e tem o objetivo de treinar os participantes em operações em desastre e atendimento pré-hospitalar. Para a ação, será utilizado um grande efetivo, com equipamentos e procedimentos reais, para retratar de forma verdadeira uma situação de emergência no shopping. A simulação não afetará as rotinas diárias do Via Café Garden Shopping, mantendo liberados os acessos de funcionários e fornecedores, bem como a abertura no horário usual.

Serviço:

Simulado de operações em desastre será realizado no Via Café Garden Shopping

Local: Dependências do shopping

Data: 1º de julho, domingo

Horário: das 7h às 11h

Mais informações: (35) 3221.7183

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução