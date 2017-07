No dia 09 de julho, domingo, às 15h acontecerá no Parque Zoobotânico de Varginha mais um Show Infantil, que promete descontrair a criançada com várias atrações.

O show é formado por artistas circenses e personagem da Turma da Mônica, Pepa Pig, Mickey e Minie. Os valores da entrada no período da manhã até 13h continuam os normais praticado a R$4,00.

Após as 13h adultos pagam R$10,00 e crianças R5,00.

Fonte: Gazeta de Varginha