Show duplo agita Festa Junina da Estação na próxima semana

A tradicional Festa Junina da Estação agita Varginha na próxima quinta-feira (27/06). A partir das 19h30, duas bandas animam o arraiá que acontece na antiga Estação Ferroviária, com o melhor do forró e do sertanejo raiz. A noite vai contar ainda com comidas típicas, feitas pela Associação Refazer e Levanta-te e Anda, além de decoração especial.

O show começa com Trio Chamego Bom, formado por Eduardo, Estéphanie e Jota, que vai fazer aquele rastapé que todo mundo gosta. Às 20h30, sobem ao palco Luiz Lopes & Pedro Jr para apresentar as músicas sertanejas que marcaram época para não deixar ninguém parado. A dupla será acompanhada pela banda Paixão Caipira formada por Batata (guitarra, viola e violão), Pão (baterista), Nielsen (acordeon) e Dinei (contrabaixo).

A iniciativa é da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Conheça os grupos

Trio Chamego Bom: a ideia inicial em formar o trio surgiu em 2018, durante uma brincadeira de amigos. Porém, o grupo veio a se profissionalizar de fato no início deste ano. Nesta época, os seus atuais integrantes se conheceram no Conservatório Estadual de Música de Varginha e, durante uma confraternização da turma, tocaram algumas músicas juntos.

De imediato percebeu-se uma complementação especial entre os membros e uma mistura de identidades, que fez alavancar a ideia inicial. Decidiram então juntar os seus talentos, levando o projeto adiante. Pelo gosto natural pela MPB, resolveram levar o projeto adiante, pelo amor à música brasileira, fazendo isso de modo tradicional, com a formação de Trio de Forró (sanfona, zabumba e triângulo), herança do saudoso rei do Baião, nosso mestre Luiz Gonzaga, que é algo incomum para a nossa região.

Luiz Lopes & Pedro Jr

A dupla nasceu da união dos cantores com carreiras paralelas em estilos diversificados, mas que tinham um sonho em comum: o de trabalhar com a verdadeira música sertaneja de uma forma mais moderna, respeitando sempre a originalidade das músicas.

Os músicos se conheceram e começaram a desenvolver atividades musicais depois de comporem o corpo do coral de Beatificação de Padre Victor em Três Pontas, em novembro de 2016. As influências musicais estão relacionadas à tradições familiares e manifestações de cultura popular, onde a música sertaneja se faz cada vez mais presente, como Mato Grosso e Mathias, Felipe e Falcão, Milionário e José Rico, Tião Carreiro e Pardinho, Teodoro e Sampaio, Tonico e Tinoco, João Paulo e Daniel, Chitãozinho e Xororó e outros mais consagrados.

​Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha