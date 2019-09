Show “Amigos & Canções” com Silvio Brito arrecada R$ 40 mil para entidades

Pin Compartilhar 0 Compart.

O show “Amigos & Canções” com o cantor Silvio Brito, realizado no último sábado (31), no ginásio do VTC, em Varginha, superou todas as expectativas.

O show, que teve como finalidade angariar fundos para o Lar São Vicente de Paulo e a Associação Refazer, conseguiu arrecadar R$ 40 mil com venda de ingressos. Assim, cada entidade recebeu da organização do evento, a importância de R$ 20 mil.

As despesas já haviam sido quitadas com o apoio de várias empresas locais, além do apoio da mídia e da direção do VTC, que cedeu o espaço do ginásio.

Com excelente público, o show teve início pontualmente às 20h com os “Amigos do Festival da Canção Cristã”, que apresentaram um belo repertório. Após, Silvio Brito e Banda foram para o palco. Com quase duas horas de boa música, Silvio Brito cantou seus grandes sucessos e músicas dos anos 60 e 70.

“Foi emocionante, vibrante, algo que ficará marcado nas pessoas que lá estiveram e também dos organizadores, músicos e cantores”, disse Luiz Alberto, um dos organizadores do show.

O repasse para as entidades aconteceu na noite da última terça-feira (3), no salão de convivência do Lar SVP.

Foto: Divulgação