Shopping tem atrações inéditas neste fim de semana

Com o início oficial das férias escolares, o Via Café Garden Shopping preparou para toda a família, atrações especiais.

Festa Julina

De sexta-feira (12), até domingo (15), no piso superior do estacionamento, será realizada a 1ª Festa Julina do Via Café Garden Shopping. Com muitas atrações musicais, brinquedos infláveis e comidas juninas, a festa conta ainda com apresentações de danças típicas e a barraca de doces solidária, em que o valor arrecadado com a venda das mercadorias será revertida para a instituição Vida Viva.

E os convidados do shopping terão ainda a exclusiva Pescaria Garden que funcionará de forma bem simples: A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes (Ariane Folheados; Bonfim For Men; Bonfim Kids; Coisas de Alici; Dom Caixote; CVC; Decor Design; Elegant; Espaço Laser; Guapa; Kapeh; KidStok; Kinkas; LitStore; MaCherié; MyPlace; PerfectPlace; Petfer; Polo UK; Rei das Meias; Rosa Rubra; Sketch; ThinkKids; Unânime; Ville de France), o cliente receberá um voucher para brincar na barraca da pescaria e ganhar brindes.

No domingo, último dia de evento, haverá a exibição do jogo de final da Copa do Mundo da Rússia e também, às 20h, o show com a banda de forró Falamansa.

Clubinho do Zedi

Dando continuidade às ações gratuitas de promoção à cultura e entretenimento para as famílias do Sul de Minas, no domingo, haverá nova edição do Clubinho do Zedi – um conjunto de ações interativas voltadas para a diversão do público infantil.

O evento dessa semana é voltado para a arrumação dos cabelos e serão realizadas oficina de penteados e pintura nos cabelos.

As crianças que tiverem no espaço também poderão se divertir com uma oficina de massinha.

A ação é gratuita e ocorrerá no corredor da Havan, às 15h. Traga as crianças para uma tarde divertida no Garden!