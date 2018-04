Shopping recebe exposição indígena

Público do centro de convivências poderá conferir e adquirir peças produzidas por índios da tribo Pataxós

Para celebrar o Dia do Índio, comemorado nesta quinta-feira (19), o Via Café Garden Shopping, recebe até 22 de abril, das 10 às 22horas, no corredor que dá acesso às Lojas Americanas, uma exposição dos índios Pataxós.

Os índios, que vieram de uma tribo residente na cidade de Santa Cruz Cabrália/ BA, vão expor objetos artesanais como colares, pulseiras, cocares, arco e flecha, artigos para decoração e utensílios domésticos, que estarão à venda.

De acordo com a gestora de Marketing, Mariana Zonta, “o objetivo dessa ação é mostrar a cultura indígena, dando oportunidade aos nossos convidados de admirar e conhecer a cultura dos índios Pataxós”, diz.