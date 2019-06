Shopping lança período de estacionamento grátis

Quem gosta de ir ao Via Café Garden Shopping para fazer compras, assistir um bom filme, se divertir com amigos e familiares ou ainda fazer uma agradável refeição, tem um motivo a mais para passear no empreendimento, durante o mês de junho. É que até o dia 30/06, o centro de convivências garante estacionamento grátis para seus clientes.

Por meio de uma parceria do shopping com o aplicativo Payly, o cliente ganha duas horas de isenção no estacionamento e só é válida no dia em que o aplicativo for baixado.

Para participar, basta baixar o aplicativo (Android ou IOS), fazer o cadastro e ir até o guichê de estacionamento para validar o ticket. Mas, é importante ressaltar que se o tempo de permanência do convidado no mall for superior a isso, ele pagará apenas o valor excedente.