Shopping divulga horário para feriado de Tiradentes

Durante o feriado de Tiradentes, comemorado neste sábado, dia 21 de abril, o Via Café Garden Shopping vai funcionar em horário diferenciado:

No sábado, o horário de funcionamento das lojas e dos quiosques será das 10h às 22h. A praça de alimentação e as operações de lazer ficarão abertas das 11h às 22h. O GF Supermercados abrirá das 10h às 22h, enquanto os restaurantes operam em horário normal, das 11h às 00h. A Academia Body Health, também permanecerá em funcionamento durante o feriado: das 9h às 13h e das 14h às 19h. O Cinemark opera de acordo com a programação disponível no site www.cinemark.com.br.

No domingo (22), as lojas do mall ficam abertas das 13h às 19h e a praça de alimentação, das 11h às 22h.