Shopping celebra Dia do Consumidor

Nesta quinta-feira, dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. E com o objetivo de prestigiar seus clientes, as lojas do Via Café Garden Shopping oferecerão descontos e ações especiais como forma de prestigiar essa importante data no calendário do varejo.

“Nossa intenção é oferecer aos nossos convidados um dia de compras com descontos especiais em produtos e serviços, para que o Dia do Consumidor não passe sem ser lembrado e comemorado”, analisa a gestora de Marketing do shopping, Mariana Zonta.

Ainda em comemoração à data, no próximo sábado (17), será comemorado o Dia do Melhor Preço. Nessa ação, as lojas Americanas, Bonfim, Edmil, GF Supermercados, Havan e 1 a 99 oferecerão aos seus clientes, produtos específicos com o melhor preço da cidade.