Shopping apresenta a peça “Chá das Princesas”

Nesta sexta-feira (18), às 19h30, o Via Café Garden Shopping proporcionará a peça Chá das Princesasem frente à Havan, no corredor que dá acesso à Unidade de Atendimento Integrado (UAI).

O evento infantil é gratuito e, por isso, a organização pede para que os convidados cheguem com 15 minutos de antecedência para garantir lugar na plateia.

A peça traz a história das princesas Ariel, Branca de Neve e Cinderela que resolvem se encontrar para um chá, pois as amigas não se viam há muito tempo. Depois de muito bate papo e de se divertirem relembrando suas histórias, um rapaz esquisito surge e afirma ser um príncipe encantado, de um reino bem distante. Mas, será que ele realmente quer o amor de uma das princesas? A resposta pode ser encontrada ao final dessa mágica história que vai encantar toda a família.

De acordo com a gestora de marketing do shopping, Mariana Zonta, a encenação desse lindo conto “faz parte do projeto criado pelo centro de convivências de promover cultura às crianças, despertando o interesse pela literatura”, afirmou.