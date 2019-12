Setor de segurança de Varginha dá dicas para prevenir acidentes com animais peçonhentos nas férias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prevenção de acidentes com animais peçonhentos

O verão é, sem dúvidas, uma das estações mais esperadas: sol, calor intenso, mais tempo para curtir atividades ao ar livre como parques, praia, piscina. Mas a estação também traz muito calor e chuva, fatores que aumentam a possibilidade de ocorrência de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e cobras. Como gostam de ambientes quentes e úmidos, eles podem ser encontrados em mata fechada e trilhas. Mas nesta época do ano, eles também podem buscar abrigo, inclusive dentro da nossa casa.

Algumas recomendações para prevenir acidentes com animais peçonhentos em casa:

– Mantenha a casa sempre limpa; remova o lixo, entulho e material de construção;

– A grama deve ser sempre aparada e os arredores da casa limpos para evitar o surgimento de insetos que podem servir de alimento para os animais peçonhentos como as baratas;

– Não deixe que plantas trepadeiras encostem na casa e que folhagens entrem pelo telhado ou pelo forro;

– Limpe regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede e terrenos baldios, sendo que os lotes devem sempre ser com uso de equipamentos de proteção individual;

– Vede frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés. Muros e paredes devem ser rebocados;

– Utilize telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos;

– É preciso ter cuidado ao entrar em locais que estão fechados há muito tempo, como casas de veraneio, mantendo algumas precauções:

– Bata os colchões e a roupa de cama antes de usá-los;

– Balance cuidadosamente roupas, sapatos e toalhas que ficaram no imóvel durante o período em que permaneceu fechado;

– Afaste as camas das paredes e evite pendurar roupas fora dos armários;

– Limpe o interior e o exterior da casa usando luvas, botas e calças compridas;

– Nunca coloque as mãos em buracos ou frestas;

– Caso encontre algum animal peçonhento dentro de casa, afaste-se dele sem assustá-lo e entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura.

– Algumas recomendações para prevenir acidentes com animais peçonhentos fora de casa:

– Se estiver em algum lugar ao ar livre, verifique cuidadosamente a área ao redor de onde você pretende se instalar;

– Não monte acampamento próximo a áreas onde normalmente há roedores (plantações, pastos ou matos) que, pois podem atrair serpentes;

– Evite piqueniques às margens de rios, lagos ou lagoas;

– Em regiões de mato alto use sempre calça comprida e botas;

– Próximo a matas e na beira de estradas, evite deixar as portas do carro abertas, principalmente ao anoitecer;

– Nunca pegue animais peçonhentos com as mãos.

Fonte: Assessoria Prefeitura de Varginha

Foto: Pexels