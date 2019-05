Servidores da Fundação Cultural de Varginha participam de encontro de museus em Alfenas

O diretor do Museu Municipal de Varginha, Apoliano Rios; a arquiteta da Fundação Cultural, Danielle de Souza Guimarães; e o oficial administrativo do Museu, Hian Adler Garcia, participaram na última quarta-feira (15/05) da XI Semana Nacional de Museus da Unifal-MG, em Alfenas.

Os servidores se inscreveram no minicurso “Patrimônio: memória e identidade em disputa”, que foi ministrado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Borges, do Museu de Astronomia e Ciências Afins e do Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio da UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com Apoliano Rios, “estamos a cada dia em busca de mais conhecimento para ser aplicado no nosso Museu Municipal. Participar do evento proporcionou o intercâmbio de informações com pesquisadores que atuam em instituições em várias partes do país. Foi muito enriquecedor”.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, destacou a importância da capacitação dos servidores. “Nosso objetivo é proporcionar aos nossos colaboradores atualização constante. Assim, eles conseguirão estar por dentro das principais novidades nas suas áreas e oferecer o melhor serviço para a população varginhense”.