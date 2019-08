Servidoras da Rede Municipal de Ensino recebem homenagem especial

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última sexta-feira (23), no salão de reunião da Secretaria Municipal de Educação, as supervisoras da Rede Municipal de Ensino foram recebidas com uma homenagem especial pelo Dia do Supervisor Escolar. Foi um encontro descontraído e preparado com muito carinho pela equipe de coordenadoras da SEDUC.

Sabemos da importância desse profissional que é o responsável pela coordenação e apoio às atividades do corpo docente, com objetivo de promover melhor desempenho do trabalho didático-pedagógico dentro das unidades escolares e que, constantemente, encontra formas criativas de superar os desafios do dia a dia.

A Secretaria Municipal de Educação agradece o envolvimento, dedicação e parceria de todas nossas supervisoras!

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG