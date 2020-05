Senso Folha e DD Percussão participam da live do 5ª da Boa Música desta semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (28), o projeto 5ª da Boa Música transmite pelas redes sociais às 20h a live com a banda Senso Folha e com o DD Percussão. Os músicos Augusto César (voz, gaita e violão) e Endrigo Teixeira (percussão) vão apresentar versões acústicas de Pop Rock, MPB e Reggae e clássicos internacionais, com músicas do Engenheiros do Hawaii, Nando Reis, Elton John, Caetano Veloso, Paulinho Moska e muito mais.

O show ao vivo será feito na sala de apresentações do Museu Municipal de Varginha e exibido pelo Facebook do 5ª da Boa Música (fb.com/5adaboamusica), pelo YouTube da Fundação Cultural de Varginha e pelo site VarginhaCultural.com.br.

O 5ª da Boa Música é uma realização da Prefeitura de Varginha, que conta com a organização da Fundação Cultural.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha