Senac oferece palestras gratuitas sobre gestão de pessoas e tendências na gastronomia

As oportunidades e os desafios da hotelaria e da gastronomia. O papel do gestor no desenvolvimento de pessoas versus gerenciamento de resultados; Esses são os temas de duas palestras gratuitas promovidas pelo Senac em Varginha, nos dias 3 e 4 de abril, das 19h às 21h30.

Confira a programação:

3 de abril, às 19h

Palestra: Gestor de Pessoas x Gestor de Resultados

Com Adriana Mafra

Formada em Psicologia Organizacional, mestre em Administração de Empresas e especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. É professora em cursos de MBA do Senac e em outras instituições. Consultora e Instrutora em Programas de Desenvolvimento Gerencial de Lideranças e Equipes com atuação há mais de 20 anos.

4 de abril, às 19h

Palestra: Tendências e Experiências na Hotelaria e Gastronomia

Com Marcelo Silva Oliveira

Formado em Turismo, pós-graduado em Gestão de Empreendimentos Hoteleiros e em Gestão de Hotelaria de Luxo. Diretor da Gesturhotel, empresa de consultoria em hotelaria e turismo, prestando serviço de implantação e gestão comercial de hotéis, cliente oculto e treinamento para empresas.

Local do evento: Sebrae: Praça Dr. Neylor Salles Gontijo, 160, Vila Pinto.

Inscrições e informações: 0800 724 4440 ou pessoalmente no Senac em Varginha. O endereço é Rua Mariana Figueiredo, 401, Vila Verde.

“A experiência acadêmica com vivência de mercado dos palestrantes proporcionará uma visão bem prática sobre a atuação nas áreas de gestão e gastronomia, foco da oferta de cursos MBA do Senac em Varginha”, destacou o diretor de escola da unidade, Edivaldo Santos Amorim.

MBA em Foco

Na ocasião, os participantes poderão conhecer os cursos de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e em Gestão Gastronômica e Hoteleira.

Entenda os benefícios de se fazer um MBA no Senac:

– Curso composto de 18 disciplinas, sendo:

10 disciplinas específicas do curso

05 disciplinas em comum com outros cursos do Senac (Gestão de Pessoas; Gestão de Projetos; Gestão Financeira; Planejamento Estratégico; Inovação e Competitividade)

1 disciplina de metodologia (EAD)

1 disciplina de ética e responsabilidade (EAD)

1 disciplina TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (EAD)

– Aproveitamento de estudos: caso você já tenha feito um MBA no Senac, você pode eliminar até sete disciplinas já cursadas.

– Pagamento facilitado em até 24x sem juros

– Desconto 10% para ex-alunos