Seminário da Agenda 21 Local divulgará Projeto do Fórum – Gestão 2018/2019

Das 14h às 18h30 desta quinta-feira (5), o Seminário do Fórum da Agenda 21 Local será realizado em Varginha, quando será divulgado o Projeto do Fórum –Gestão 2018/2019 e apresentação de algumas palestras.

A Agenda 21 é um processo e instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico.Não se trata de uma ONG, entidade ambiental ou similar. Seu conceito e objetivo é muito mais abrangente, com atuação voluntária e apolítica.

A Agenda 21 Local teve início em março de 2005 sob a coordenação e iniciativa da AVEA e Inspetoria do CREA local e da ONG Vertente, quando ocorreram diversas reuniões com participação de várias pessoas e entidades e conselhos, dentre elas, APAVAR, CBH-VERDE, CODEMA.

A legalização ocorreu em 10 de outubro de 2005 através da Lei Municipal nº 4.316, que estabelece o Programa de Implantação da Agenda 21 Local.

Em novembro de 2006 iniciou-se a participação da Administração Pública Municipal. Em 16/09/2008 realizou-se a posse dos membros que constituem o Fórum da Agenda 21 Local. E em 23/07/2009 aconteceu a elaboração do Regimento Interno e escolha dos cargos para Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.

A Agenda 21 Local de Varginha vem caminhando desde 2005 comprometida com as questões sociais, econômicas e ambientais do município, visando sempre a busca do desenvolvimento sustentável para nossa cidade.

Uma agenda que durante 13 anos consecutivos, adotando uma postura apolítica e ética, demonstra seu comprometimento e empenho pelo bem social, conquistando credibilidade junto à nossa comunidade.

Como nada se faz sem cooperação, durante esses anos destacam-se entre tantos cidadãos atuantes, Dr. Francisco Romanelli, primeiro incentivador deste Fórum.

Atualmente compõem a Diretoria do Fórum da Agenda 21 Local, biênio 2018/2019, Eng. Alencar de Souza Filgueiras – Presidente; Eng. Acácio Ponciano Rodrigues – Vice-presidente; Carlos Roberto Bernardes – Subinspetor da Guarda Municipal de Varginha – Primeiro Secretário e o Professor Ezequiel Donizete Rosa –Segundo Secretário.

O Fórum está aberto à participação de todos cidadãos, ONG’s, entidades ambientais e sociais com propostas por uma melhor qualidade de vida do futuro, com iniciativas sociais, econômicas e ambientais para nossa cidade.

Através da Agenda 21 Local, com envolvimento, comprometimento e participação de todos, cidadãos e poder público tem a oportunidade, com esforço conjunto e contínuo, de buscar por melhorias coletivas, agregando novos instrumentos de promoção de melhor qualidade de vida para a população e futuras gerações varginhenses.

Palestra I – “Água – Recurso em Escassez”

Palestrante: Dr. Valentim Calenzani – Advogado, Geógrafo e Professor da Faculdade de Direito de Varginha, do Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS e da Faculdade Três Pontas – FATEPS. Especialista em Ciências do Ambiente – PUC MG e Engenharia do Saneamento Ambiental – UEMG/FEPESMIG. Coautor da Obra “Reflexões do Direito Brasileiro na Contemporaneidade”, na qual é autor do Capítulo intitulado: Os Caminhos do Direito Ambiental no Texto Constitucional e os Reflexos no Mundo Infraconstitucional – Editora CRV.

Palestra II – “Atividade Empreendedora e Desenvolvimento Sustentável”

Palestrante: Dr. José de Assis Pereira – Sargento na Polícia Militar de Meio Ambiente há 15 anos; professor na FACECA, nas disciplinas de Direito Ambiental, Ética Jurídica, Legislação aplicada, Direito Penal dos Crimes em Espécie e Leis Especiais Penais. Mestrando em Sustentabilidade em Recursos Hídricos (UNINCOR 2017-2018); Graduado em Direito pela Faculdade Cenecista de Varginha – FACECA (2009). Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Faculdade Anhanguera (2011). Possui Aperfeiçoamento em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (2013).

Palestra III – “Relacionamento Humano x Tecnologia”

Palestrante: Prof.Ms. Diego Henrique Pereira – Doutorando e Mestre em Ciências da Linguagem (UNIVAS), Especialista em Gestão Estratégica do Capital Humano (Unis), Especialista em Pedagogia e Psicologia Organizacional (Barão de Mauá), Graduado em Processos Gerenciais (Unis), Formado em Coaching (IFC), Certificação Internacional como Analista Comportamental (Solides) e Formado como Gerente de Vendas (Grupo Friedman). Professor Universitário, Consultor, Coach e parceiro na empresa Gente Desenvolvimento Humano

Palestra IV – “Mobilidade das Cidades Contemporâneas”

Palestrante: Arquiteto Otávio Gontijo – Graduado em Arquitetura e Urbanismo e Pós-Graduado pela PUC/MG – Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais. Professor do UNIS – Centro Universitário do Sul de Minas. Diretor da Empresa Construtora Gontijo Ltda.