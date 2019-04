“Semeando Cores” acontecerá sábado na Praça de Esportes do Jardim Estrela

O CRAS Jardim Estrela, em parceria com a Associação “Eu Escolhi Amar”, convida a comunidade jovem e suas famílias para participar do Projeto Semeando Cores, que ocorrerá no próximo sábado, dia 13, a partir das 9h, na PEC – Praça de Esportes do bairro Jardim Estrela.

O evento contará com diversas atrações: Oficina de Grafite, Zumba, Oficina de Skate, Hip Hop, Oficina de Desenhos, Pintura de Rosto, brinquedos e muito mais.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha