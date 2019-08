Semana Vocacional tem programação especial

Pin Compartilhar 0 Compart.

Varginha recebe até o próximo sábado (17), a Semana Vocacional Marista, com programação especial para reforçar a união e o respeito entre alunos, funcionários e sociedade. Com o tema “Vocação, sinal de Deus” e o lema “Sois farol de esperança para o mundo”, as atividades envolvem estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio e comemoram também o Dia do Marista (15).

Durante toda a semana, as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I do Colégio Marista participam de contações de histórias, teatro e vídeo, onde são trabalhadas as gentilezas, como dizer obrigada, com licença e por favor.

Os estudantes do Fundamental II e Médio participarão de oficinas de esportes, teatro, música e espiritualidade, com profissionais convidados. Durante os encontros, desenvolverão suas aptidões e vão preparar algo para apresentar aos colegas. Na sexta-feira (16), haverá ainda a Feira de Profissões, quando os alunos receberão jovens de escolas estaduais da cidade e, juntos, buscarão informações nos estandes montados pelas universidades da região.

Foto: Colégio Marista de Varginha