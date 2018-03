Semana Santa: Confira programação pro fim de semana nas paróquias de Varginha

Programação das paróquias:

Divino Espírito Santo

Sexta

08h30 às 11h – Atendimento de confissões na Matriz do Divino

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Matriz, Santa Rita, São Vicente e Nossa Senhora de Lourdes

19h – Sermão do descimento da Cruz na Concha Acústica. Após, procissão do Senhor morto pelas ruas da cidade, encerrando com o beijamento na Matriz. (Transmissão pela Rádio Melodia FM 102,3)

Sábado

08h às 12h – Visitação ao Senhor Morto na Cripta da Matriz do Divino

08h30 às 11h – Atendimento de confissões na Matriz do Divino

19h – Missa Solene da Vigília Pascal com a benção do Fogo Novo nas comunidades Matriz, Santa Rita, São Vicente e Nossa Senhora de Lourdes

Domingo

05h30 – Missa da Ressurreição na Concha Acústica e procissão rumo a Matriz

10h, 18h e 20h – Missa na Matriz do Divino

09h e 19h30 – Missa na comunidade São Vicente

09h e 18h – Missa na comunidade Santa Rita

09h – Missa na Capela do Hospital Regional

10h – Missa na comunidade Sagrada Família (Recanto)

19h30 – Missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Gruta)

Mártir São Sebastião

Sexta

09h – Via Sacra, iniciando na comunidade Santa Maria em direção a Matriz do Mártir

09h – Via Sacra em todas as comunidades rurais

14h – Início da novena da misericórdia na Matriz do Mártir e comunidades

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Matriz, Sagrado Coração de Jesus, São João Paulo II, Santa Maria e rurais

19h – Sermão do descimento da Cruz e frente à Matriz do Mártir, procissão do enterro e veneração do Senhor Morto. Pregador: Pe. Wagner Ferreira, Canção Nova

Sábado

09h – Ofício da Soledade de Nossa Senhora na Matriz do Mártir

15h – Novena da Divina Misericórdia em todas as comunidades

19h – Celebração da Vigília Pascal com os seminaristas em todas as comunidades rurais

19h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal nas comunidades São João Paulo II e Sagrado Coração de Jesus

20h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal nas comunidades Matriz e Santa Maria

Domingo

05h30 – Missa e Procissão da Ressurreição na Matriz do Mártir

08h – Missa nas comunidades São José (Campestre), Santo Antônio (Martins) e Sagrado Coração de Jesus

09h e 17h – Missa na Matriz do Mártir

10h – Missa nas comunidades São Judas Tadeu (Rib. Santana), Santo Expedito (Tachos), N. Sra. Aparecida (Rib. Cava)

15h – Novena da Divina Misericórdia em todas as comunidades

Nossa Senhora de Fátima

Sexta

07h às 15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento no salão paroquial

7h – Via Sacra nas comunidades Matriz e Santo Expedito

09h às 11h – Atendimento de confissões nas comunidades Matriz e Santo Expedito

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Matriz e Santo Expedito

19h – Sermão do descimento da Cruz atrás da quadra do Bairro de Fátima, procissão e beijamento do Senhor Morto na Matriz de Fátima

Sábado

09h – Oração do terço no Cemitério Campal

19h – Missa na comunidade Boa Vista

20h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal nas comunidades Matriz e Santo Expedito

Domingo

5h – Missa e procissão da Ressurreição na Matriz de Fátima

8h – Missa na Ilha das Orquídeas

18h – Missa na Matriz de Fátima e procissão com Nossa Senhora da Alegria

Cristo Luz dos povos

Sexta

06h às 12h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na comunidade Santa Terezinha

08h – Terço na comunidade Santa Terezinha

08h às 10h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na comunidade São Francisco

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Matriz, Santa Terezinha, São Francisco e Epifania do Senhor

19h30 – Sermão do descimento da Cruz na Matriz de Nossa Senhora Aparecida, procissão em direção a comunidade Santa Terezinha onde haverá o beijamento do Senhor Morto

Sábado

18h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na comunidade São Francisco

20h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal nas comunidades Matriz e Santa Terezinha

Domingo

05h30 – Procissão saindo da comunidade Rainha da Paz para a Matriz, onde haverá a Missa da Ressurreição

08h – Missa na comunidade Cristo Rei

09h – Missa nas comunidades Matriz e Epifania do Senhor

18 h – Missa na comunidade Santa Terezinha

19h30 – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora do Rosário

Sexta

08h às 10h – Atendimento de confissões na Matriz do Rosário

13h30 – Via Sacra em todas as comunidades

15h – Ação Litúrgica em todas as comunidades

19h – Descimento da Cruz e Procissão com a Imagem do Senhor Morto na Praça Melo Viana (Pregador: Pe. Antonio dos Santos da Silva, scj)

Sábado

19h30 – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal nas comunidades Matriz, Bom Pastor, Beata Nhá Chica e Sagrada Família

Domingo

05h30 – Procissão das comunidades com as bandeiras, em direção a Matriz do Rosário

06h – Procissão e Missa da Ressurreição na Matriz do Rosário

09h – Missa com a participação da catequese nas comunidades Matriz e rurais

19h – Missa na matriz do Rosário

Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

09h – Encenação da Via Sacra saindo da Avenida principal do Bairro Minas

15h – Ação Litúrgica na Matriz Frei Galvão

20h – Sermão do descimento da Cruz no pátio da Igreja São José no bairro Centenário, procissão do enterro para a Matriz de Frei Galvão onde haverá a veneração ao Senhor Morto.

Sábado

20h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na Matriz de Frei Galvão

Domingo

05h30 – Procissão da Ressurreição saindo da Capela de São José em direção a Matriz de Frei Galvão e Missa.

19h – Missa na Matriz de Frei Galvão e procissão com Nossa Senhora da Alegria

Imaculada Conceição

Sexta

09h – Via Sacra em todas as comunidades

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Matriz e São Judas Tadeu (urbano)

20h – Teatro da Paixão e sermão do descimento da Cruz no pátio da comunidade São Pedro e procissão para a Matriz de Imaculada

Sábado

20h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal nas comunidades Matriz e São Judas Tadeu (urbano)

Domingo

05h30 – Procissão da Ressurreição saindo da comunidade São Padro em direção a Matriz da Imaculada

10h – Missa nas comunidades São Judas Tadeu (urbana e rural)

19h30 – Missa com coroação de Nossa Senhora na Matriz da Imaculada (Levar Rosas)

São José

Sexta

05h30 – Caminhada Penitencial passando por todas as comunidades urbanas da Paróquia.(Haverá teatro em cada estação)

15h- Ação Litúrgica na Matriz de São José

20h- Sermão do descimento da Cruz na quadra da Pedreira

Sábado

19h – Benção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na Matriz de São José

Domingo

05h30 – Missa e procissão da Ressurreição na Matriz de São José

08h30 – Missa na Igreja Santo Afonso, no Campos Elíseos

9h – Missa na comunidade do Imaculado Coração de Maria , no Jardim das Oliveiras

10h – Missa nas comunidades São Lucas, no bairro São Lucas e Consolação, na Vargem

18h – Missa das Crianças na Matriz de São José

Sant’Ana

Sexta

09h – Via Sacra na Matriz de Sant’Ana

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Matriz e Padre Victor

19h – Sermão do descimento da Cruz proferido pelo seminarista Claudinei da Rocha Ribeiro. Em seguida procissão do Enterro e veneração do Senhor Morto na Matriz de Sant’Ana

Sábado

08h – Oração das Laudes na Matriz de Sant’Ana com os irmãos Beneditinos da Ordem Terceira

20h – Solene Vigília Pascal e procissão da Ressurreição com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do Bairro

23h às 05:30 – Vigília na matriz de Sant’Ana

Domingo

05h30 – Missa e procissão da Ressurreição na Matriz de Sant’Ana

10h – Missa na Matriz com as crianças

17h30 – Missa na comunidade Padre Victor

19h30 – Missa Solene da Páscoa na Matriz de Sant’Ana e procissão com Nossa Senhora da Alegria