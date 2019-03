Semana do ‘Dia D’ de Combate ao Aedes aegypti

Criado pela Vigilância Ambiental e pelo Núcleo Municipal de Combate ao Vetor, em 2014, por meio do Decreto Municipal nº 6861, o dia 24 de março foi oficializado como a data de Mobilização Municipal de combate as arboviroses, com a finalidade de mobilizar toda sociedade varginhense, quanto a prevenção, eliminação e combate ao Aedes Aegypti, destruindo todos os depósitos de água parada.

Sendo assim, a partir de 25 a 29 de março, a Prefeitura de Varginha realizará o 5º Movimento de Mobilização Social, envolvendo Secretarias e Autarquias do Município.

Atividades realizadas

*2ª feira, 25/03/19, a partir das 8h: blitz educativa em conjunto com a Guarda Civil Municipal e agentes do PSF do Programa da Saúde da Família.

* 2ª feira, 25/03/, às 10h: carreata pelas ruas da cidade, com apoio do setor de transporte e da funerária municipal.

*3ª feira, 26/03/19, às 8h: limpeza nos lotes vagos do bairro Cruzeiro do Sul com apoio do serviço de limpeza urbana.

*4ª feira, 27/03/19, às 8h: Mutirão de Limpeza e panfletagem no bairro Cruzeiro do Sul, com agentes de combate a dengue e secretaria de Obras.

*6ª feira 29/03/19, às 15h30: apresentação de peça teatral ” Xô Mosquitona”, com participação especial do “Chaves Varginha”, no colégio infantil Pintando o Mundo, rua Rua Pres. Arthur Bernardes, nº 408, Vila Pinto.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha