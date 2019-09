Semana do Brasil acontece no Via Café Garden Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

Criada com o intuito oferecer oportunidades de negócios para o varejo nacional, no período de 6 a 15 de setembro, a Semana do Brasil é uma iniciativa do governo federal que pretende aquecer a economia do país e incentivar o comércio a realizar promoções variadas, de forma a oferecer ao consumidor produtos e serviços com preços especiais e oportunidades incríveis durante a ação. A intenção é criar no mês de setembro um momento especial para os consumidores, gerando um ambiente de confiança para este e os próximos meses de 2019.

O Via Café Garden Shopping aderiu a essa campanha e as lojas do empreendimento oferecerão ao público do Sul de Minas, descontos de até 70%. As promoções do Via Café Garden Shopping serão bem vantajosas e mais de 40 lojistas de segmentos variados, como alimentação, beleza, calçados femininos, moda feminina, masculina e infantil, perfumaria, presentes e viagens, já confirmaram participação.

“O shopping está preparando uma grande promoção para os clientes. Todas as lojas estarão decoradas com elementos que identifiquem a campanha, especialmente com a cor amarela. Além disso, os consumidores poderão acompanhar as lojas que concederão os descontos, por meio das redes sociais do mall e dos catálogos virtuais”, adianta a coordenadora de Marketing, Etienne Bandeira.

De acordo com o gerente de Vendas e Marketing do Via Café Garden Shopping, Leonardo Andrade, a expectativa em relação ao movimento durante esta primeira Semana do Brasil é positiva. “Estamos muito otimistas com esta primeira edição da campanha que vai envolver todo o varejo brasileiro e esperando um crescimento vendas de até 10%” ressalta.

A 1ª Semana do Brasil é um movimento que une o poder público e a iniciativa privada para movimentar a economia brasileira, gerar oportunidades únicas para quem produz e para quem consome e, principalmente, valorizar o orgulho de ser brasileiro. Empresas e empreendedores de todos os tamanhos e setores terão a oportunidade de participar e de ampliar os negócios. A expectativa do Governo Federal é de transformar o mês de setembro em um mês propício para o consumo, unindo o patriotismo, as comemorações cívicas e os descontos em produtos e serviços, assim como acontece no 4 de julho, nos Estados Unidos.

Feriado 7 de setembro

No sábado (7), feriado da Independência do Brasil, o Via Café Garden Shopping irá operar em horário normal: lojas e quiosques e o Supermercados BH, das 10h às 22h; Praça de Alimentação e operações de lazer, das 11h às 22h; a Academia Body Health permanecerá aberta das 9h às 13h e das 14h às 19h, já o Cinemark funciona de acordo com a programação disponível no site www.viacafegardenshopping.com.br.

