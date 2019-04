Semana das Dores é celebrada pelas Paróquias de Varginha; confira programação completa

Texto: Iago Almeida/redação CSul / Foto: Divulgação/Reprodução

A semana que antecede a Semana Santa é, para os católicos, a Semana das Dores. Esta festa celebrada sobretudo pela Ordem dos Servos de Maria, foi estendida á Igreja universal pelo Papa Pio VII, em 1814. É uma semana em que sete dores de Maria, mãe de Jesus, são relembradas, mas podem ser as dores de qualquer mãe. As dores de Nossa Senhora são parte integrante da História da Salvação para o catolicismo. Com a mãe das Dores aprendemos que a salvação passa pelo caminho do sofrimento.

As sete dores

Desde a Apresentação de Jesus no Templo, o santo velho Simeão predissera a Maria que uma espada de dor trans-passaria o seu coração de mãe. Esta profecia averiguou-se primeiramente com a fuga para o Egito; mais tarde com a dor que Maria experimentou quando teve que procurar seu Filho durante três dias, na sua viagem para Jerusalém. Uma nova dor para o seu coração foi a separação de Jesus quando início de sua vida pública. Mas a profecia teve sua realização de modo todo particular durante a Paixão; Jesus encontra sua Mãe no caminho para o Calvário; Maria está junto do Filho agonizante, aos pés da Cruz; por fim última dor, recebe entre os braços o corpo exânime do Filho divino. Maria é Co-redentora do gênero humano, porque foi associada realmente á nossa Redenção.

Programação em Varginha

As nove paróquias da cidade prepararam celebrações especiais com mensagens e temas importantes para lembrar as sete dores de Maria. O CSul traz a programação completa de cada uma das paróquias (confira abaixo):

Paróquia Matriz do Divino Espírito Santo

Domingo (7):

18h – Abertura da Semana das Dores com celebração da Santa Missa na Matriz do Divino

Segunda (8) à sábado (13):

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz de São José, no bairro Vila Barcelona

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Domingo (7) à sábado (13):

7h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Rosário

19h30 – Momento devocional a Nossa Senhora na Matriz do Rosário

Sexta (12):

19h30 – Via Sacra Luminosa em todas as comunidades da Paróquia do Rosário

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Domingo (7):

17h30 – Terço na Matriz de Fátima

18h – Abertura da Semana das Dores com celebração da Santa Missa na Matriz de Fátima

Segunda (8) à sábado (13):

18h30 – Terço na Matriz de Fátima

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz de Fátima

Paróquia Mártir São Sebastião

Domingo (7) à sábado (13):

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz do Mártir, no bairro Centro

Cada dia haverá um padre convidado para presidir a celebração e a pregação das Dores de Maria.

Paróquia Cristo Luz dos Povos

Domingo (7) à sábado (13):

19h30 – Celebração da Santa Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida, no bairro N. S. Aparecida ao lado do Cidade Nova

Paróquia Sant’Ana

Sábado (6) à sexta (12):

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz de Sant’Ana, no bairro Santana

Sábado (13):

“Vinde, voltemos ao Senhor.” (Os 6, 1a)

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz de Sant’Ana e encerramento do Retiro Popular da Quaresma

Paróquia Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

Domingo (7) à sábado (13):

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz de Frei Galvão, no bairro Damasco

Paróquia Imaculada Conceição

Sábado (6):

19h30 – Celebração da Santa Missa e 1ª Dor de Maria na Comunidade São Pedro

Domingo (7):

09h30 – Celebração da Santa Missa e 2ª Dor de Maria na igreja São Judas Tadeu

Segunda (8) à sexta (12):

19h30 – Celebração da Santa Missa e meditação das Dores de Maria nas comunidades: Matriz da Imaculada Conceição (3ª dor), São Judas (Rural) (4ª), Comunidade São José (5ª), Comunidade São Lourenço (6ª) e Comunidade Santa Teresinha (7ª).

Sábado (13):

19h30 – Celebração do Desagravo na Comunidade Nossa Senhora das Dores

Paróquia São José

Domingo (7) à sábado (13):

19h – Celebração da Santa Missa na Matriz de São José, no bairro Vila Barcelona

Campanha

Domingo (7):

19h – Celebração da Santa Missa na Catedral Santo Antônio, em seguida procissão com a imagem de N. S. das Dores para a Igreja das Dores

Segunda (8) à sábado (13):

18h30 – Recitação da Coroa de Nossa Senhora das Dores na Igreja das Dores

19h – Celebração da Santa Missa na Igreja das Dores

O CSul trará nas próximas edições a programação completa dos dias da Semana das Dores das paróquias de Varginha, com mensagens especiais, e também a programação da Semana Santa.

