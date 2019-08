Semana da Família está sendo celebrada em Varginha; confira programação das paróquias da cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste domingo (11), teve início a Semana Nacional da Família, promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF).

Este ano, o tema central traz a pergunta: “A família, como vai?”, rememorando a Campanha da Fraternidade (CF) de 1994, de mesmo título.

VARGINHA

Em Varginha, oito das nove paróquias estão celebrando a Semana da Família com diversas celebrações e bençãos especiais. Além disso, os fiéis podem colaborar com o gesto concreto, realizando doações. A Paróquia de Sant’Ana comunicou que não está celebrando a Semana da Família este ano.

Confira abaixo a programação das paróquias de Varginha:

Paróquia divino Espírito Santo

Segunda-feira (12)

19h – Missas nas comunidades Matriz, Santa Rita, São Vicente e Nossa Sra. de Lourdes

Bênção: Filhos

Gesto concreto: Leite

Terça-feira (13)

19h – Missas nas comunidades Matriz, Santa Rita, São Vicente e Nossa Sra. de Lourdes

Bênção: Água

Gesto concreto: Feijão

Paróquia do Mártir são Sebastião

Segunda-feira (12)

18h15 – Terço com os Homens

19h – Missas na Matriz do Mártir celebrada pelo Padre Mário Quirino, de Elói Mendes

Bênção: Casais de 1 a 9 anos de matrimônio

Gesto concreto: Fraldas geriátricas

Terça-feira (13)

18h15 – Terço com a Pastoral Catequética

19h – Missas na Matriz do Mártir celebrada pelo Padre João Batista

Bênção: Casais de 10 a 19 anos de matrimônio

Gesto concreto: Caderno pequeno

Paróquia São José

Segunda-feira (12)

19h – Missa na comunidade Santo Afonso

19h – Catequese São José e Catequese de Adultos

Bênção: Mães

Gesto concreto: Bolachas

Terça-feira (13)

19h – Missa na comunidade São Lucas

19h – Catequese Comunidade Santo Afonso

Bênção: Jovens

Gesto concreto: Produtos de higiene pessoal

Paróquia Cristo Luz dos Povos

Segunda-feira (12)

19h30 – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Gesto concreto: Açúcar

Terça-feira (13)

19h30 – Missa na Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Gesto concreto: Óleo de cozinha

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Segunda-feira (12)

19h30 – Missas nas comunidades Bom Pastor, São João Batista e Sagrado Coração de Jesus

Terça-feira (13)

19h30 – Encontro para todos os pais da catequese da Paróquia do Rosário com as Comunidades Matriz, Bom Pastor, São João Batista e Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Segunda-feira (12)

18h30 – Terço

19h – Missas na Matriz de Fátima

Bênção: Objetos de devoção

Gesto concreto: Óleo

Terça-feira (13)

18h30 – Terço

19h – Missas na Matriz de Fátima

Bênção: Chaves de casa, loja e carro

Gesto concreto: Café

Paróquia Imaculada Conceição

Segunda-feira (12)

19h30 – Encontro em todas as comunidades da paróquia

Terça-feira (13)

19h30 – Encontro em todas as comunidades da paróquia

Paróquia Frei Galvão

Segunda-feira (12)

18h – 2º Encontro Hora da Família

19h – Missas na Matriz de Frei Galvão

Bênção: Mães

Terça-feira (13)

18h – 3º Encontro Hora da Família

19h – Missas na Matriz de Frei Galvão

Bênção: Crianças e Jovens

PRÁTICA DO ENCONTRO

O subsídio “Hora da Família”, preparado pela CNPF, pretende orientar a expansão da Pastoral Familiar no Brasil desde a realização da CF na década de 1990, refletindo a necessidade de aprofundamento quanto à missão da família na Igreja e na sociedade.

O texto apresenta, ainda, os tradicionais encontros celebrativos com os temas: Família, vocação e juventude; Família e Políticas Públicas; Família, defensora da vida; Matrimônio e família no plano de Deus; e, por fim, o tema central: A família, como vai?

O subsídio está disponível na loja da Pastoral Familiar, em www.lojacnpf.org.br, pelo telefone (61) 3443-2900 ou pelo e-mail: vendas@cnpf.org.br.

HISTÓRIA

A Semana Nacional da Família nasceu da percepção da então coordenação do Setor Família e Vida da CNBB, hoje Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, sobre a necessidade de defender e promover os valores familiares. Com isso, foi escolhida a semana seguinte ao Dia dos Pais para comemorá-la. O objetivo é mobilizar a Igreja Católica de todo o Brasil no sentido de expandir os verdadeiros valores da família, como o amor, a amizade, a partilha e a solidariedade.

