Seis são presos por tráfico de drogas na Rua Rezende Xavier, no Centro

Nessa quarta-feira (27), por volta das 16h, a Polícia Militar recebeu denúncia e realizou patrulhamento pela Rua Rezende Xavier, Centro de Varginha, onde deparou com os autores de 31, 42 e 23 anos, que foram abordados sendo localizadas com eles 03 pedras de crack, que haviam acabado de comprar.

No local, o autor de 18 anos foi abordado no portão e localizado consigo 02 pedras de crack. Foi feito contato com o autor de 41 anos, que franqueou a entrada dos militares na casa, onde estava outro autor de pai de 19 anos, onde após buscas, foram localizadas em um plástico, 26 pedras de crack, 01 balança de precisão, vários saquinhos plásticos, R$ 772,45 em dinheiro, 01 aparelho celular, 01 porção de maconha, 01 facão e 11 munições calibre .32 intactas.

A PM deu voz de prisão em flagrante aos 06 autores, sendo todos encaminhados para a delegacia de plantão junto com o material apreendido, onde permaneceram à disposição da justiça.

Fonte e foto: PM