Seis pessoas são presas na Praça Champagnat após agredirem homem na Praça Matheus Tavares

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa quinta-feira (5), a Polícia Militar realizava policiamento no evento popular “Quinta da Boa Música” na Praça Matheus Tavares, em Varginha, quando visualizou alguns indivíduos já conhecidos no meio policial, correndo sentido ao bairro Vila Mendes, sendo imediatamente acionada por populares para socorrer um homem que estava caído ao solo.

Ao chegar no local foi constatado pelos militares que a vítima estava com o rosto coberto de sangue, inconsciente e com dificuldades para respirar. Então a equipe prestou os primeiros socorros à vítima e deslocou com ele para o pronto socorro do Hospital Bom Pastor onde permaneceu internado para ser submetido a cirurgia.

Pessoas que presenciaram a agressão disseram que os autores eram moradores do bairro Catanduvas, os quais haviam acabado de passar correndo pela equipe policial. De posse das informações, saíram em rastreamento aos agressores sendo eles localizados já na praça Champagnat, em frente ao Colégio Marista, pelo que foram determinados que se posicionassem para serem submetidos a busca pessoal, porém alguns não acataram a ordem e começaram a se exaltar contra os policiais.

Durante a abordagem e contenção, uma policial feminina foi agredida com um tapa em sua mão e mordida no braço por um dos autores, além de ter sido também ameaçada e desacatada por ele e uma segunda abordada.

No decorrer da imobilização e contenção do agressor da policial feminina, os demais abordados passaram a se exaltar criando uma confusão generalizada, e esboçaram investir contra os policiais. Com a chegada das demais viaturas de apoio o grupo foi devidamente abordado e dado-lhes busca pessoal.

Os abordados assumiram ter participado das agressões à vítima no evento Quinta da Boa Música, sendo todos qualificados e presos em flagrante delito. Segundo a PM, todos os autores possuem envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que dois deles saíram do presidio há aproximadamente 15 dias, onde estavam recolhidos pelo mesmo crime –Tráfico de Drogas.

Fonte: PM / Foto: Reprodução / Vídeo: Reprodução Redes Sociais