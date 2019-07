Seis acidentes são registrados em Varginha

Desde último sábado (29), até esta segunda-feira (1º), pelo menos seis acidentes foram registrados em Varginha.

No sábado, um carro e uma moto se chocaram no cruzamento das ruas Ruth de Carvalho e Avenida José Elias de Oliveira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro não teria respeitado o sinal de pare e colidiu com a motocicleta. Uma vítima foi levada para o Hospital Bom Pastor com ferimentos leves.

No domingo, dois veículos se chocaram no cruzamento das avenidas Almirante Barroso e dos Viajantes. Um dos condutores teve um ferimento leve na altura da sobrancelha. Um dos veículos capotou. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e esteve no local.

Já nesta segunda-feira (1º), pela manhã, mãe e filho tiveram ferimentos leves após um acidente entre uma moto e um carro na Avenida Gabriel Penha de Paiva. Segundo informações de testemunhas, o carro não respeitou a parada obrigatória e atingiu a motocicleta. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor.

Pela tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a um atropelamento no cruzamento das ruas Delfim Moreira e Wenceslau Braz. A vítima foi socorrida ao Hospital Bom Pastor, consciente e com fratura na perna esquerda.

Outros acidentes foram registrados ainda próximo ao Cefet, envolvendo uma moto, com duas vítimas encaminhadas ao Hospital e na Avenida Princesa do Sul, próximo à Unicafé. O CSul não obteve informações de vítimas e o que causou os acidentes.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Willian Boechat – Varginha 24 Horas