SEHAD passa por reformas

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD, informa que está passando por reformas em suas instalações, e com isso podem ocorrer algumas instabilidades momentâneas no sistema de internet e telefonia, porém o atendimento às pessoas continua ocorrendonormalmente.

“A SEHAD pede desculpas pelos eventuais transtornos que porventura a reforma possa causar, e reitera que o objetivo é sempre buscar o melhor atendimento ao público. Contamos com a compreensão de todos”, informou a secretaria.