Segundo lote de vacinas contra o novo coronavírus chega em Varginha

Doses serão separadas e encaminhadas para 52 municípios que compõem a Regional de Saúde.

Redação CSul/Foto destaque: BH Airport/Divulgação

O segundo lote de vacinas contra o novo coronavírus chegou em Varginha no final da manhã desta quinta-feira (28). As doses vieram em uma aeronave do Comando de Aviação do Estado (Comave). Após a chegada, as vacinas foram transportadas à Superintendência Regional de Saúde em Varginha, onde serão separadas e encaminhadas para os 52 municípios que compõem a regional.

Vacinas chegaram na manhã de hoje à cidade/Foto: Reprodução Redes Sociais

De acordo com o prefeito Vérdi Lúcio Melo, não há, ao certo, o número de doses que ficarão no município, todavia o chefe do Executivo já adiantou que será uma quantidade pequena.

No primeiro lote, 1675 doses foram aplicadas em idosos e profissionais da saúde na cidade. A distribuição está prevista para a próxima segunda-feira (1º).

Grupos prioritários

De acordo com a prefeitura, profissionais de saúde continuarão como público-alvo para vacinação. Além destes profissionais, idosos também fazem parte do grupo prioritário definido no Plano Nacional de Imunizações – PNI (profissionais de saúde da linha de frente e idosos asilados).

Em Varginha, foi concluída – de forma parcial – a vacinação dos idosos asilados, que moram no Lar São Vicente de Paulo e em outros asilos particulares da cidade. Vale ressaltar que, segundo o Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho, a imunização entre os asilados só não foi completa devido à recusa de três idosos, por decisão pessoal ou de familiares.

O prefeito de Varginha finalizou dizendo que, espera concluir a vacinação dos profissionais da saúde com o novo lote de doses.

*Com informações: Varginha Online