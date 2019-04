Segundo dia do Congresso Internacional marca atividades e eventos culturais​

Alunos, professores e comunidade em geral se reuniram nesta terça-feira (23) para mais um dia de atividades do Congresso Internacional. O auditório principal contou com a palestra da jornalista Débora Bergamasco, do SBT, que falou aos presentes sobre suas experiências profissionais.

A tecnologia permitiu que, também nessa edição, acontecessem palestras simultâneas. Os presentes puderam acompanhar, ao mesmo tempo, a Gerente Nacional do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) da Receita Federal de Brasília, Ana Paula Sacchi Kuhar, que falou sobre “As boas práticas do NAF”, além de Hélio Lemes que falou sobre o Mobiliza360, que está capacitando pessoas para usar câmeras 360º e óculos de realidade virtual para que elas promovam a mobilização da sociedade em temas de relevância social.

Os jogos e games eletrônicos têm movimentado os Congresso. As atividades se concentram no bloco E com competições todas as noites. A atração musical ficou por conta da Banda Bud Pump e DJ Lucck. Todos os dias acontecem apresentações culturais, além da praça de alimentação que traz diversas opções, que serão revertidas para entidades assistenciais de Varginha.

As atividades seguem durante toda a semana. O V Congresso Internacional do Grupo Unis é gratuito e aberto à população. Para saber mais sobre a programação e se inscrever nas atividades, acesse www.ci.unis.edu.br.

Fonte e foto: Unis