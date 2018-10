Segundo dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida; Leia mensagem especial do Seminarista João Paulo Gonçalves

Teve início nesta quarta-feira (3) a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Cristo Luz dos Povos, em

Varginha. Este ano o tema reflexivo escolhido foi “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!”.

A abertura da novena contou com a presença do Bispo Emérito da Diocese da Campanha, Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, que celebrou a santa missa, além do pároco Padre Sebastião que concelebrou ao seu lado, dando início aos festejos da paróquia.

Programação 2º dia – 04/10

15h – Recitação do terço na Matriz

18h – Recitação do terço na Matriz

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Celebrante: Padre Wellington Franklin, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Campos Gerais

Gesto concreto: Macarrão/Massa de tomate

Convidados: Ministros da Sagrada Comunhão

Programação 12/10

07h – Santa Missa com os Romeiros à Aparecida e Vicentinos

09h – Recitação do terço com as Equipes de Nossa Senhora

10h – Santa Missa com as crianças, celebrada por Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

12h – Repique dos finos e fogos

14h – Recitação do terço com o Terço dos Homens

15h – Consagração à Nossa Senhora Aparecida

17h30 – Grandiosa procissão e Santa Missa em honra a Padroeira

Quermesse

A tradicional quermesse da paróquia acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, todos os dias após a celebração da Missa, ao lado da Matriz, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A festa contará com músicas, barracas de comidas e brincadeiras.

Show de Prêmios

No dia 13 acontece o Show de Prêmios. As cartelas serão vendidas após as celebrações nos dias da novena. Para mais informações entre em contato com a secretaria da paróquia pelo telefone (35) 3015-5289.

Mensagem Especial ao CSul

João Paulo Gonçalves de Carvalho, Seminarista do 2º ano do curso de teologia da diocese da Campanha, natural de Conceição do Rio Verde, deixou mensagem especial para os leitores do Correio do Sul.

João Paulo trabalhou na paróquia Cristo Luz dos Povos durante o ano de 2016, e contou ao redator do CSul, Iago Almeida, como foi essa experiência em seu caminho vocacional. “Trabalhar na Paróquia Cristo luz do Povos foi um momento singular no meu itinerário vocacional no ano de 2016. Esta paróquia tem como olhar materno a Virgem Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, olhar este que sentia no olhar de cada paroquiano, de cada pastoral e comunidade que compõe essa paróquia. Realmente a Mãe do Redentor nunca nos desampara, sempre está ao nosso lado cuidando de nós e da nossa vocação. Agradeço imensamente ao Pároco desta paróquia que se tornou um grande amigo e aos fiéis que sempre foram sinais e luzes da presença de Cristo na minha vocação”, afirmou o seminarista.

Confira a mensagem de João Paulo:

Maria, Senhora Aparecida da Esperança Desde sempre Maria está presente no coração, na devoção e, sobretudo, no caminho de fé do povo cristão brasileiro. Nosso itinerário de fé é igual ao de Maria; por isso, a sentimos particularmente perto de nós. É mesmo um paradoxo, pois ela está tão próxima de Deus e tão próxima de nós. Maria, na sua singeleza e humildade, a qual podemos ver na sua pequenina imagem encontrada no Rio Paraíba do Sul a 300 anos, nos abre sempre à esperança, um futuro cheio de alegria e ensina-nos o caminho para o alcançar: acolher o seu Filho na fé; nunca perder a amizade com Ele, mas deixar-nos iluminar e orientar pela sua palavra; segui-lo todos os dias, mesmo nos momentos em que sentimos que as nossas cruzes se tornam pesadas. Maria, a arca da aliança que se encontra no santuário do céu, indica-nos com clareza resplandecente que estamos a caminho rumo à nossa verdadeira Casa, a comunhão de alegria e de paz com Deus. Olhando para as dificuldades do nosso tempo, as crises das mais variadas formas que assombram o nosso país, as nossas famílias, os nosso círculos de amizades, a Senhora Aparecida vem nos encorajar mostrando-nos o seu Filho bendito do vosso ventre. Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz-nos a ela, porque não quer que caminhemos sem uma mãe, como nos lembra o Papa Francisco, Deus não nos deixa órfãos jamais. Dá-nos Maria por mãe. Portanto, Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido pelo ódio, pela ganância, pelo poder, pelo ter. Assim como chorou com o coração transpassado a morte de Jesus, assim também agora se compadece dos sofrimentos dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. Do alto, Maria com suas mãos em oração, acompanha os nossos passos com doce trepidação, alenta-nos nos momentos incertos e de tempestades, tranquiliza-nos com o seu olhar maternal. Ajuda-nos Tu, ó Mãe, Rainha do povo brasileiro, Mãe Aparecida, nascente através da qual brotou a nossa vida e a nossa alegria, Jesus Cristo.

Fonte: Redação CSul – Iago Almeida

Fotos do Primeiro dia da Novena na Paróquia Cristo Luz dos Povos

Informações: João Paulo Fonseca e Karine Nicolau/ Fotos: Priscila Dias