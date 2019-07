Segundo Caged, Varginha gerou 287 vagas de emprego em maio

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged divulgados pelo Ministério da Economia na última quinta-feira (27), Varginha gerou 287 vagas de emprego em maio. Nos cinco primeiros meses deste ano, o município contratou mais do que durante todo o ano de 2018.

De janeiro até maio, foram 536 contratações este ano, ante 478 em 2018. Somente em maio 287 pessoas conquistaram emprego em regime de CLT na cidade.

Grande parte das contratações foi feita por duas grandes empresas que estão chegando na cidade: O Boticário (Centro de Distribuição) e Mart Minas.

O setor de empregos da Prefeitura está recebendo os currículos que estão sendo encaminhados para as duas empresas, além de publicar periodicamente as vagas disponíveis em outros estabelecimentos da cidade.

Os curriculos podem ser entregues pessoalmente na rua Presidente Antônio Carlos, 364. Também podem ser enviados para o e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br.

Sul de Minas

As dez maiores cidades da região geraram 1.842 vagas de emprego em maio. Três Pontas foi a cidade com a maior geração de postos de trabalho, com 626 vagas abertas.

Em seguida vem São Sebastião do Paraíso (301), Varginha (287), Pouso Alegre (276), Três Corações (235), Passos (179), Lavras (168), Alfenas (133) e Poços de Caldas (22).

Em contrapartida, Itajubá teve saldo negativo de -385 vagas de emprego.

Minas Gerais

Minas Gerais teve o melhor desempenho do país na geração de empregos em maio. Foram criadas 18.380 vagas de trabalho formal, aumento de 0,45% em relação ao mês anterior.

Seis, dos oito setores da economia, fecharam o mês com saldo positivo. Agropecuária foi a principal responsável pelo resultado, com abertura de 15.066 postos.