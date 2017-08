Segundo a Copasa Varginha entra em estado de atenção

Varginha, está em estado de atenção por causa da estiagem. No segundo semestre deste ano, choveu pouco no município –apenas no dia 14 de junho e depois só nos dias 18, 19 e 21 de agosto. O volume de água que caiu não ajudou muito os mananciais da cidade e, segundo o Instituto Somar de Meteorologia, só vai voltar a chover por aqui em outubro.

Com o nível do Rio Verde dois metros abaixo do normal e do Ribeirão Santana também descendo, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG) afirmou que o estado na cidade já é de alerta, mas evitou falar em possíveis racionamentos.

“É importante para o consumidor em um momento desse o consumo consciente de água. Não desperdiçar, não jogar água fora, porque é um momento de atenção”, disse Luiz Carlos Lemes, que é técnico ambiental da Copasa.

Lemes diz ainda que a empresa pode retirar até 550 milímetros cúbicos de água por segundo do rio, mas que, por enquanto, está trabalhando com a metade dessa capacidade.

“O consumidor é nosso aliado. Ele usando água com consciência e não desperdiçando, é um termômetro muito indicativo de que não haverá, em momento nenhum, racionamento”, completa.

Com estiagem, Varginha entra em estado de atenção, diz Copasa (Foto: Reprodução EPTV)

Falta de água nos bairros Mesmo assim, o abastecimento fica comprometido. Todos os dias a comerciante Rosilene Souza limpa as mesas e o chão do restaurante que tem no Bairro Corcetti. Mas às vezes a rotina tem que mudar.

“A falta de água. Coloquei mais uma caixa d’água e mesmo assim eu fico com medo de não dar conta”, explica.

O bairro fica no ponto mais alto de Varginha e, segundo os moradores, faltar água tem sido comum. “Na época de seca, falta água. A água não chega aqui em cima, e a gente passa o maior apuro. Todos os moradores passam por apuro”, diz Rosilene.

Outro bairro que sofre com problemas no abastecimento é o Jardim Estrela. A manicure Laudicéia Teixeira diz que no período de estiagem, ao longo do dia, o volume de água que cai é cada vez menor.

“Nessa época do ano, costuma falhar, a água. A gente tem que controlar com água da caixa”, afirma.