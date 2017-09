Segunda edição do projeto “OAB na Comunidade” será realizada no aniversário de Varginha

Em comemoração ao aniversário de Varginha, a 20ª Subseção da OAB Varginha realizará a 2ª edição do projeto OAB na Comunidade, no dia 07 de outubro (sábado), no centro da cidade. O Projeto é uma iniciativa da Comissão OAB Cidadã em parceria com a Prefeitura Municipal de Varginha e conta com o apoio de diversos parceiros da iniciativa pública e privada para a realização de serviços totalmente gratuitos para a população.

O objetivo do Projeto é levar o acesso a diferentes níveis de conhecimento à comunidade de Varginha, por meio de educação jurídica, educação ambiental com distribuição de mudas, educação em saúde e financeira, educação no trânsito, orientações sobre saúde bucal, prevenção contra a dengue, dicas de nutrição, pedagogia e fisioterapia postural. Serão realizadas ainda castração de animais de pequeno porte, cortes de cabelo em mulheres, testes de glicemia e aferição de pressão arterial, serviços de spa de Beleza com manicure, dicas de maquiagem e oficina de estética, além de recreação para as crianças.

O Projeto OAB na Comunidade é aberto ao público em geral e acontecerá na Av. Rio Branco (em frente ao Banco do Brasil), das 8h às 12h.

Serviços

Data: 07/10/2017 (sábado)

Local: Av. Rio Branco (em frente ao Banco do Brasil) – Centro

Horário: das 8h às 12h

Fonte: Blog do Madeira