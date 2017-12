SEDUC recebe visita da secretária municipal de educação de São Vicente de Minas

A Secretária Municipal de Educação, Rosana Carvalho, recebeu no último dia 14 a visita da Secretária Municipal de Educação do município de São Vicente de Minas, Valéria Palheiros.

A secretária Rosana, junto à Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil, Ângela Márcia de Oliveira Botrel apresentou as principais ações de sua gestão nas áreas administrativa e pedagógica, com foco especial no atendimento da demanda de Educação Infantil.

De acordo com a secretária Rosana, “é gratificante saber que o trabalho desenvolvido pela SEDUC tem sido reconhecido como referência, e as ações aqui implementadas são inspiradoras para outras Secretarias de Educação. Assim, além de nós também reconhecermos e adotarmos boas práticas, percebemos que esse compartilhamento só traz benefícios para a educação municipal”.

Fonte: ASSCOM