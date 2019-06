Seduc realiza lançamento do VI Prêmio Marina Prado de Castro e entrega de certificados do “Café com Tudo” às Escolas e Cemeis

Na última sexta-feira (31), os gestores das instituições escolares da Rede Municipal de Ensino de Varginha foram convidados a participar de um encontro para o lançamento do “VI Prêmio Marina Prado de Castro – Edição 2019”. Valorizar o profissional da Educação, respeitando seu trabalho é a meta principal deste prêmio, que já se consolidou no cenário educacional em nossa região.

O prêmio leva o nome da renomada educadora varginhense e compositora do Hino Oficial do nosso município, Marina Prado de Castro, e este ano já está em sua sexta edição. Além de participar do processo de premiação, os profissionais da educação desenvolvem um exercício de reflexão sobre a sua própria prática, o que possibilita viabilizar novos caminhos para a busca da qualidade na educação dos seus alunos.

CAFÉ COM TUDO

Na ocasião também foram entregues às gestoras, os certificados pela participação das unidades escolares no IV Café com Tudo/2019, onde as Escolas e CEMEIs da rede promoveram atividades e projetos relacionados ao tema café, durante todo o mês de Maio. Junto com os certificados, as equipes gestoras receberam também um “Kit Café” por sua participação no projeto.

Além das equipes pedagógicas das escolas e das coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação, estiveram presentes no evento, o vice-prefeito de Varginha, Verdi Lúcio Melo, a representante do SEBRAE, Bárbara Sarto, o presidente da ACIV (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha), Anderson de Souza Martins, juntamente com a gerente executiva, Kátia Gonzales.

A Secretária de Educação, Rosana Carvalho, parabenizou os projetos desenvolvidos nas instituições educacionais e agradeceu o empenho e dedicação de todas as equipes gestoras. O vice-prefeito Verdi Lúcio, elogiou o trabalho feito pelas equipes da Secretaria de Educação e suas escolas/centros de educação infantil, que não medem esforços para tornar Varginha uma referência no setor de educação da nossa região. O presidente da ACIV, Anderson Martins falou sobre a importância da cultura cafeeira em nossas comunidades e colocou a relevância deste trabalho que é feito nas escolas, junto aos alunos.

Foi feita uma homenagem ao aluno Victor Raphael Alves, da EM Professora Maria Aparecida Abreu, que apresentou uma história em quadrinhos, em Braille, e que foi destaque no concurso de produções realizado no Projeto Café com Tudo.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Fotos: Divulgação