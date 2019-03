Seduc e Semus realizam encontro para implementação das ações do programa Saúde na Escola

O encontro ocorreu na quarta-feira (27), no salão de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, para a implementação das ações do Programa Saúde na Escola – Biênio 2019/2020, e contou com as presenças de diretores, orientadores, coordenadores da SEDUC e coordenadores da SEMUS, juntamente com a Diretora do Departamento Geral de Ensino, Elaine Cristina Biancasteli Amarante.

Na oportunidade as Secretarias de Educação e Saúde firmaram parceria para desenvolver ações de promoção à saúde, como também de prevenção das doenças e agravos relacionados à saúde dos escolares da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, que serão articuladas de forma intersetorial entre as redes de saúde e de educação. Além de contribuir para a constituição de condições para a formação integral dos educandos, o programa buscará fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

Para o planejamento das ações serão considerados os contextos escolares e sociais de cada unidade, o diagnóstico local de saúde e a capacidade operativa das equipes das escolas e da Atenção Básica, onde as ações realizadas pelas escolas deverão estar alinhadas ao currículo escolar e à política de educação integral.

Fonte: Prefeitura de Varginha / SEDUC / Fotos: Divulgação