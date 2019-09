SEDUC E CRAS se unem para fazer projeto de fortalecimento de vínculos com as famílias do CEMEI Novo Tempo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) são um dos principais espaços sociais e educacionais para a convivência e interação das crianças. É essencial conhecer a realidade social de cada criança, procurando encurtar a distância que separa a comunidade escolar do universo familiar, promovendo o fortalecimento de vínculos e a integração dos pais e responsáveis no dia a dia escolar dos filhos.

Nessa perspectiva, a diretora Ellen Estevam e a equipe do CEMEI Novo Tempo, em parceria com o CRAS Novo Tempo, sob a coordenação do Sr. Roberto Garcia Gouvêa e equipe, estão implementando o trabalho com grupos de famílias, a fim de fortalecer os vínculos família-escola, cujo objetivo principal é incidir sobre o modo de viver e de pensar da comunidade escolar, a partir das situações vivenciadas em seu cotidiano, num diálogo direto com as famílias.

O trabalho com as famílias teve início no dia 21 de agosto na reunião de pais com participação da Pedagoga Lydia Tibúrcio Salgado, com o tema: Primeira Infância – cuidados e atenção, que levou os pais a refletirem sobre a importância do cuidar e educar.

No dia 27 de agosto as famílias compareceram ao CEMEI para dar continuidade ao projeto. Estiveram presentes a comunidade escolar, membros do CRAS Novo Tempo e do PSF local, que na oportunidade expuseram sobre os serviços que oferecem à comunidade e se colocaram à disposição para atendimentos.

As reuniões com as famílias acontecerão quinzenalmente e os temas serão propostos pela comunidade. O próximo encontro acontecerá no dia 10 de setembro, no CEMEI Novo Tempo.

A educação partilhada é que constrói o caráter do cidadão consciente que buscamos ter hoje em nossa sociedade, pois a educação passa pela família e depois pela escola, mostrando seus reflexos na sociedade. Quando os pais confiam na escola e participam da educação dos filhos, eles valorizam as suas descobertas e podem dar continuidade às experiências realizadas pelas crianças no período escolar. Da mesma forma, a escola também contribui para potencializar a relação familiar e envolver aprendizagens próximas ao seu contexto.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/SEDUC / Fotos: Divulgação