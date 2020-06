SEDUC e CODEVA estudam realização do “Varginha acessível 2020” e reafirmam parceria

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em reunião na última sexta-feira (19), na sede da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, foram apresentadas sugestões de planejamento para a realização do Varginha Acessível 2020, que devido a pandemia da Covid-19 deverá ocorrer em um formato diferente dos anos anteriores.

Na ocasião também foi reafirmada a parceria do Transporte Porta a Porta, adaptado às pessoas com deficiência, com alto grau de comprometimento, assim que as aulas presenciais recomeçarem.

Participaram da reunião o supervisor do serviço de acessibilidade e mobilidade urbana do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha – CODEVA, Rodrigo Olegário da Silva, que foi recebido pela secretária municipal de Educação, Elaine Cristina Biancasteli Amarante, pela diretora do Departamento Geral de Ensino, Roberta Tavares Cardoso Boareto e pela coordenadora pedagógica Maria Aparecida Maia Martins.

Fonte: Solange Inácio Ribeiro Conde/SEDUC

Foto: Ascom Seduc