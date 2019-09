Secretário do Governo Estadual se encontra com lideranças regionais para debater o desenvolvimento econômico de Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 13 de setembro o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), Regional Varginha, irá realizar o quinto encontro de 2019. O grupo é composto por empresários e líderes regionais com o objetivo de trocarem experiências, realizarem networking, e juntos, buscarem soluções e inovações para o desenvolvimento da região.

A cada encontro, o grupo conta com uma palestra ministrada por um profissional de renome na área em que atua, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do CESUL.

Após os primeiros encontros contarem com as presenças ilustres de palestrantes como Clóvis de Barros Filho, Thais Herédia, Andrea Iorio e José Salibi Neto, o CESUL agora receberá um dos secretários do Governo de Minas Gerais, Manoel Vitor de Mendonça Filho.

Nomeado em janeiro pelo Governador Romeu Zema para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e do Nordeste de Minas Gerais, Vitor irá conduzir uma palestra abordando o “O desenvolvimento econômico em Minas Gerais”.

O palestrante é natural de Belo Horizonte, engenheiro de formação com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especializações em Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral e Insead (European Institute of Business Administration) e em Total Quality Management pela Juse (Union of Japanese Scientist and Engineers).

Ele tem larga experiência em cargos de direção na área de siderurgia e mineração, ocupando o posto de Vice-presidente Executivo do setor. Vitor de Mendonça também foi membro de conselhos como da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), do Instituto Ações Brasil, do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e do Instituto Minas pela Paz (IMPP).

O quinto encontro do CESUL acontecerá a partir das 11:30h, no Bloco B da Cidade Universitária, no endereço: Av. Alzira Barra Gazzola, 650, Jardim Aeroporto – Varginha/MG.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região, além da instalação do Conselho Empresarial do Chile, que já iniciou as atividades com 40 empresas afiliadas.

Em setembro de 2018 mais um passo foi dado para a expansão dessa iniciativa com a inauguração da Regional Mantiqueira do CESUL. Fundado através de uma parceria entre o Grupo Unis e o Sebrae Minas os encontros do Conselho passaram a ser realizados também no município de São Lourenço.

Fonte e foto: Unis