Secretário de Governo de Varginha cumpre agenda de trabalho em Belo Horizonte

Em recente viagem à Belo Horizonte, o secretário de Governo de Varginha, Carlos Honório Ottoni Júnior participou de uma audiência pública ao lado do ex- ministro do Trabalho, Paulo Paiva, com quem conversou sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento de Minas e de Varginha.

O secretário também esteve com os Deputados Estaduais, Dalmo Ribeiro (PSDB), Braulio Braz (PTB) e Professor Clayton (PSB), quando falaram sobre a conclusão das obras da BR-491, que liga Varginha à Rodovia Fernão Dias. “Foi uma conversa muito interessante, onde fomos informados pelo deputado que será realizada uma audiência pública pela Assembleia Legislativa a fim de definir os rumos desta importante obra para nossa cidade e região”, contou.

Ao Deputado Estadual, Braulio Braz, foi ele quem apresentou a nova executiva do PTB de Varginha, que tem Carlos Honório Ottoni Júnior na presidência, Antônio Silva (vice-presidente), Wadson Camargo (secretário), e Marcos Batista, (tesoureiro).

“Foram encontros importantes, cada qual com sua característica, e que nos acrescentaram muito em termos de conhecimento e experiência e que acenaram favoráveis ao desenvolvimento de nossa cidade”, destacou Honorinho Ottoni.