Secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha participa em Pouso Alegre do lançamento do “PRAI – Plano Regional de Atração de Investimentos”

Na semana passada o secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Pedro Gazzola, acompanhado do Ricardo Kiyoshi Takei, supervisor do Serviço de Desenvolvimento de Negócios da SEDEC, participaram do lançamento do “PRAI – Plano Regional de Atração de Investimentos“, realizado na sede da Fiemg em Pouso Alegre Alegre.

O PRAI – Plano Regional de Atração de Investimentos, é um programa desenvolvido pela Gerência de Atração de Negócios e Investimentos da FIEMG, tendo como propósito preparar as prefeituras para oferecerem um atendimento de excelência aos investidores, fortalecendo a parceria entre a FIEMG e os municípios envolvidos em prol da atração de investimentos para a região. O objetivo geral do programa é capacitar os municípios para desenvolver, através das regionais da FIEMG, expertise e competência para lidar com esse processo de aproximar investimentos.

A cerimônia de abertura foi feita pelo Superintendente de Assuntos Estratégicos e Internacionais do Sistema FIEMG, Marcos Antônio Gonçalves Mandacaru e pela Gerente de Atração de Investimentos, também do Sistema FIEMG, Júnia Cerceau, os quais explicaram como funcionará o programa e todas as suas benesses para o município que o aderir.

O programa propõe o desenvolvimento econômico de uma região, contribuindo também para o desenvolvimento social, capacitando e preparando os municípios para atrair e receberem investimentos, dando a eles condições para investir e prosperar. Após a apresentação do programa, os prefeitos dos municípios presentes puderam tirar suas dúvidas diretamente com os representantes do Sistema FIEMG.

Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Pedro Gazzola, trata-se de um programa de inteiração importante entre a Fiemg e os municípios, na utilização de ferramentas de inteligência e atendimento de excelência no apoio à atração de investimentos.

Os vinte e cinco municípios que participaram da cerimônia de abertura do PRAI inteligência que assinaram o documento aderindo e firmando compromisso de participação no projeto foram de Alfenas, Andradas, Borda da Mata, Camanducaia, Cambuí, Careaçu, Extrema, Guaranésia, Guaxupé, Heliodora, Itajubá, Itamonte, Jacutinga, Lambari, Maria da Fé, Paraguaçu, Paraisópolis, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião do Paraíso, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia e Varginha.

No próximo dia 07 de fevereiro será organizado um workshop aos municípios que aderiram ao projeto e Varginha mais uma vez estará representada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, acompanhado do Ricardo Kiyoshi Takei, supervisor do Serviço de Desenvolvimento de Negócios da SEDEC.

Fonte e Foto: ASSCOM Varginha