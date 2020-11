Secretaria Municipal de Saúde de Varginha divulga balanço da Vacinação contra a Poliomielite 2020

Varginha imunizou cerca de 63,65% do público-alvo .

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite 2020 em Varginha teve como resultado 4.093 crianças imunizadas diante uma meta de 6.430, ou seja, uma cobertura de 63,65% sendo que 2.337 não receberam a dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação começou no dia 15 de outubro, portanto os responsáveis tiveram mais de um mês para levarem as crianças para receberem as gotinhas. A vacinação encerrou na sexta-feira, mas a Prefeitura de Varginha decidiu dar mais um dia para que os pais ou responsáveis levassem as crianças para receberem a imunização contra a poliomielite e realizou também a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes até 15 anos.

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, são vários os fatores que fazem com que os pais ou responsáveis não levem as crianças para receber a vacina como as fake news, a Covid-19 e o fato de que como as pessoas não vêem a doença não acreditam nela. Porém, vale ressaltar que a paralisia infantil não é registrada no Brasil há décadas, mas o vírus circula em outros países e pode chegar por aqui, justificando a necessidade de as crianças estarem imunizadas.

Quem não levou as crianças menores de 5 anos para receberem a dose devem procurar a unidade de saúde mais próxima para se informarem sobre como proceder.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Agência Brasil