Secretaria Municipal de Educação firma parceria com Rotary Club para implementação do programa “Visão Solidária”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação fechou mais uma parceria de grande importância para a Rede Municipal de Ensino. A presidente do Rotary Club de Varginha, Izabel Camargo, e a diretora de protocolo, Adriana Mara Vallim, estiveram na SEDUC em reunião com a secretária de Educação, Rosana Carvalho, e o supervisor de serviço administrativo Geraldo Rodrigues, para cuidar dos detalhes sobre a implementação do “Programa Visão Solidária” a ser realizado, ainda no segundo semestre de 2019.

O programa consiste em uma atuação sistematizada de atendimento oftalmológico às crianças em situação de vulnerabilidade social e, preferencialmente, em fase escolar, da rede pública de ensino e abrangerá um processo de triagem (seleção inicial), os exames oftálmicos, a doação de óculos prontos para uso e o encaminhamento dos casos mais graves para o cuidado de especialistas.

Todo esse processo visa transformar a qualidade de vida dessas crianças, trazendo mais oportunidades, que vão além dos muros escolares, proporcionando-lhes condições de melhoria na saúde ocular e oferecendo-lhes a oportunidade de “enxergar” um futuro melhor.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Foto: Divulgação