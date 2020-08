Secretaria Municipal de Educação de Varginha firma parceria com o Equosaúde

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha (SEDUC), firmou parceria com o Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas – EQUOSAÚDE, ONG criada em 2007, para atender crianças com necessidades especiais. A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação em busca do desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência e ou com necessidades especiais.

Inicialmente, o Projeto “Rédeas da Educação” contemplará alunos de três escolas da Rede Municipal de Ensino que serão atendidos gratuitamente com a Equoterapia, método diferenciado e eficaz que auxilia no contexto educacional, estimula as habilidades e potencialidades de acordo com a necessidade específica de cada praticante que resulta em melhor desenvolvimento corporal e cognitivo.

O Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas – EQUOSAÚDE, conta com uma estrutura completa para o desenvolvimento das atividades propostas neste projeto, como: equipe multidisciplinar capacitada, estrutura adaptada (acessibilidade), cavalos treinados para trabalhar com todos os tipos de dificuldades apresentadas por qualquer praticante, hortas em produção, criação de galinha, carneiros mansos.

Para a implantação do projeto, o Centro de Equitação conta com a ajuda de parceiros no Programa de Apadrinhamento.

A parceria entre a SEDUC e a EQUOSAÚDE foi firmada em reunião dia no dia 20 de julho, que contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elaine Cristina Biancasteli Amarante, a diretora do Departamento Geral de Ensino, Roberta Tavares Cardoso Boareto e a representante da EQUOSÁUDE, Ellen Belo.

Esta é mais uma parceria importante para a rede educacional do município, que se preocupa com a formação integral de nossos educandos e acredita numa educação que busca alternativas que contribuam para a edificação de um mundo social, mais justo e solidário.

Fonte: Solange Conde/SEDUC/Foto: Divulgação