Secretaria de Turismo de Varginha terá sede no ‘Memorial do ET’

Projeto visa dar vida ao prédio, no qual, irá ganhar um observatório para receber a visitação de estudantes e visitantes.

Redação CSul/Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira (29), o Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, acompanhado do vice Leonardo Ciacci; do Secretário Municipal de Turismo, Barry Charles e do engenheiro Marcio Moisés, esteve no ‘Memorial do ET’ para acompanhar a finalização das obras do espaço que faz referência ao caso do suposto aparecimento de um extraterrestre em Varginha.

Após a visita, ficou decidido pela transferência da Secretaria de Turismo para o local. Segundo a Administração Municipal, o objetivo é dar vida ao prédio, no qual, irá ganhar um observatório para receber a visitação de estudantes e visitantes.

Segundo Barry Charles, a mudança será “muito importante para a utilização do memorial para fomentar o turismo. O funcionamento da secretaria no espaço irá facilitar a implantação de atividades no monumento”.

“A conclusão da obra do Memorial celebra um projeto realizado a muitas mãos, um projeto ousado e muito aguardado pela população de Varginha e de outros Estados, até mesmo do exterior porque está diretamente relacionado ao caso ET, um dos mais importantes acontecimentos ufológicos do mundo. Com a decisão de levar para lá a secretaria de turismo vamos otimizar o espaço e dar vida ao

Memorial”, disse o prefeito Vérdi Melo.