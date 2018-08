Secretaria de Turismo restaura estátuas do ET que ocupam pontos estratégicos da cidade

A Secretaria Municipal de Turismo está restaurando todos os ETs de Varginha. Os trabalhos estão sendo conduzidos pelo artista plástico, lotado na SETEC, Glaiber Piva, que começou pelo ET da Nave, umas das atrações turísticas da cidade, que com seu charme atrai a atenção de todos que por ali passam.

“As estátuas do Et de Varginha são atrações para que chega na cidade, todos querem uma foto com nosso mais ilustre visitante, então, nada mais justo do que promover a restauração deste personagem que está nas principais praças da cidade atraindo crianças, jovens e adultos”, disse o secretário de Turismo Barry Charles.

Fonte: ASSCOM / Prefeitura de Varginha.