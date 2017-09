Secretaria de Saúde esclarece boato de surto de Meningite

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Epidemiologia, esclarece que não está ocorrendo Surto de Meningite em Varginha , como vem sendo veiculado nas redes sociais.

A doença é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causado por bactérias. Trata-se de uma doença infecciosa causada principalmente por bactérias, fungos, vírus e outros. Em geral, a transmissão se dá pelo contato da saliva ou gotículas de saliva da pessoa doente com os órgãos respiratórios de um indivíduo saudável.

O quadro clínico, em geral, é grave e caracteriza-se por febre, cefaleia, náusea, vômito, rigidez de nuca, prostração e confusão mental, sinais de irritação meníngea e outros.

Nos dias 31/08 e 01/09, ocorreram dois casos suspeitos de Meningite, sendo um adulto e uma criança.Em ambos os casos o atendimento foi rápido, sendo que a criança foi atendida no Hospital Varginha e a outra paciente, adulto, atendida na UPA.

Até o momento apenas o caso no adulto foi confirmado meningite, sendo que o Agente Etiológico (causador da doença) não faz parte do grupo de doença meningocócica, responsáveis por epidemias e surtos. Com relação à criança, a Vigilância está aguardando o diagnóstico conclusivo.

Diante da ocorrência dos casos, a equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde adotou medidas profiláticas, de prevenção e controle da doença junto aos familiares e locais frequentados de forma contínua pelos pacientes. Tais medidas seguem as Normas e Protocolos do Ministério da Saúde – MS e Secretaria Estadual de Saúde – SES, que preconiza ações de prevenção, enfatizando as orientações para os familiares sobre a doença, o seu controle e formas de transmissão.

Em relação à administração de vacinas, somente é indicada em casos de epidemia e surtos da Meningite meningocócica , o que não ocorreu em Varginha.

Recomendações Gerais:

– Procurar os serviços de saúde UPA e Pronto Atendimento sempre que apresentarem sintomas como: dor de cabeça, vômitos, febre alta, rigidez de nuca (pescoço endurecido), manchas no corpo.

– Não tomar medicamento sem prescrição médica, principalmente antibiótico;

– Notificar os casos suspeitos para o Setor de Epidemiologia.

– Colocar o calendário de vacina em dia, principalmente da criança.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, rotineiramente está monitorando todos os casos das Doenças de Notificação compulsória, inclusive as meningites. Todos os serviços de Saúde, principalmente os PA e UPA, estão em alerta para o diagnóstico dos casos graves da doença, e notificação imediata, conforme preconiza o MS/SES.