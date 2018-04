Secretaria de Educação realizará novo concurso público

Nesta terça-feira (17), a Secretaria de Estado de Educação informou que realizará novas provas para professor de Matemática e Física na regional de Varginha.O concurso público oferece vagas para professores de educação básica e especialista em educação básica.

O motivo é a constatação de problemas relacionados à aplicação das provas para esses cargos no dia 8 de abril.

As novas provas estão marcadas para o dia 29 de abril. Em todo o Estado, as provas do concurso público do edital SEE nº 07/2017 foram aplicadas em 45 cidades e teve mais de 178 mil candidatos. Ao todo, foram oferecidas 16 mil vagas para professor de educação básica e 700 para especialista em educação básica.