Secretaria de Educação lança programa “Agenda 2030” em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Educação lançou mais uma importante ação do Programa “AGENDA 2030 Formando Pequenos Pesquisadores na Educação Municipal de Varginha”.

Com o objetivo de promover a prosperidade e, ao mesmo tempo, proteger o planeta, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a SEDUC criou a “AGENDA 2030 EM CASA, EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL”. O programa está sendo desenvolvido com o intuito de valorizar a vida, o tempo, os objetos, os espaços e as relações, e será voltado para ações que trabalhem o bem-estar e a sustentabilidade, bens considerados tão preciosos para a convivência em sociedade, e que são de muita importância para a conscientização da cidadania planetária em todos nós, nesse momento de isolamento social, que demanda tanta atenção e cuidado.

Para enfrentar os desafios impostos neste tempo de pandemia e manter o vínculo com as famílias, foram preparadas atividades que buscam provocar na comunidade escolar a ousadia de “pensar num mundo” com uma “nova visão”, investigá-lo e descobrir seus próprios horizontes, dentro da premissa da sustentabilidade.

A proposta é apresentar iniciativas em torno dos 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS, através de dois cenários:

CENÁRIO 1- AGENDA 2030 COM A FAMÍLIA: apresentação de situações de num contexto a ser superado com as famílias;

CENÁRIO 2- AGENDA 2030 COM AS CRIANÇAS: apresentação de situações num contexto a ser superados com as crianças.

Além dos dois cenários, haverá publicações de Sequências Didáticas e confecções de materiais complementares, voltados para o desenvolvimento dos 17 ODS, todos realizados por nossos educadores, professores, supervisores, orientadores e diretores dos Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs e escolas. Com o apoio imprescindível de nossos colaboradores, novos cenários serão incluídos na plataforma, a cada mês.

O foco desta ação é oferecer à sociedade uma oportunidade de se aprofundar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para o êxito do alcance dos ODS junto à comunidade, será necessário que todos estejamos atentos e conscientes do que acontece no mundo todo e também no nosso entorno, numa atuação que nos fará “pensar global e agir local”.

Dessa maneira, a proposta é um convite aos nossos colaboradores e a todas as famílias das nossas comunidades escolares para juntos embarcarmos numa jornada coletiva, rumo ao desenvolvimento de um Planeta Sustentável.

OBS: As atividades do programa já se encontram disponibilizadas no Portal da Educação de Varginha e podem ser acessadas através do link

Fonte: SEDUC/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha