Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha participa do Programa de Liderança para a Retomada Econômica

Iniciativa é voltada para os prefeitos e gestores de Secretarias Municipais.

Com objetivo de atrair novos investimentos, desenvolver negócios e gerar empregos por meio de políticas econômicas assertivas, o Programa de Liderança para a Retomada Econômica foi lançado em 2021 pelo Governo do Estado.

O município de Varginha, por meio do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, foi selecionado para participar do Programa de Liderança para a Retomada Econômica. A seleção levou em conta, os critérios técnicos, sociais e econômicos do município.

Desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (FJP) em conjunto com especialistas da área do desenvolvimento econômico, o programa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE), da Agência Metropolitana, do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, e da Associação Mineira dos Municípios (AMM).

Além dos encontros online, a conclusão do programa em Varginha foi marcada pelo Workshop Atração e Expansão de Negócios que contou com a participação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, da Assessora de Inovação, Cinthia Silva, do Supervisor de Negócios, Ricardo Takei, do Reitor do Grupo Educacional Unis, Stefano Gazola, do CEO do Cesullab, Gustavo Franco, do Coordenador do Projeto Levante e fundador do Geessul Guilherme Vivaldi, do Secretário de Planejamento Urbano, Ronaldo Lima, do Presidente Regional da Fiemg, Sebastião Rogério, e ainda contou com a participação dos convidados Breno Paiva, Citlog e Breno Palhares, Interaduaneira.

presença de servidores e profissionais ligados ao ramo/Foto: Prefeitura de Varginha

Para o Secretário Juliano Cornélio, o Programa de Liderança para a Retomada Econômica é uma importante ferramenta para elaboração de diagnósticos e desenvolvimento de ações para atrair novas oportunidades, investimentos e acima de tudo contribuir diretamente para a geração de empregos, sendo uma das principais metas da secretaria.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha